Грозный, 13 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В военных действиях против российских военнослужащих в Луганской Народной Республике участвуют иностранные батальоны. Среди наемников выходцы из Чечни, ранее выехавшие из республики за границу, грузинские боевики и другие иностранцы. Об этом сообщил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Чеченские спецподразделения начали масштабную работу по ликвидации наемнических групп в Луганской Народной Республике. В их состав сейчас преимущественно входят так называемые ичкерийский, грузинский и другие батальоны преступников», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее глава Чечни сообщал о «шайтанах», воюющих в Донбассе на стороне Украины, имея в виду чеченцев, поддерживающих неонацистов и вступивших в ряды наемников. Кадыров пообещал провести полную «дешайтанизацию» Украины.

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