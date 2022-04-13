Москва, 13 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В России IT-сектору будут предоставлены льготные кредиты по ставкам не выше 3% на реализацию новых проектов и разработку новых продуктов, а также кредиты по ставке в 11% на обеспечение текущей деятельности. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«В строительстве по поручению президента запущена программа по возмещению части затрат по кредитам застройщиков жилья в объеме 35 млрд рублей. Также запускается программа льготного кредитования системообразующих застройщиков. По ставке 11%. Общий объем субсидий – до 10 млрд рублей, — сказал Белоусов. — И наконец, самая большая программа, которая сейчас по деньгами идет в правительстве, — реализуется система программ по льготной ипотеке. Потенциальная мощность этих программ составляет более 2 трлн рублей».

По его словам, в сфере туризма предусмотрено льготное кредитование по ставке 5% инвесторов на проекты строительства и модернизации гостиниц.

«Таким образом, данные кредитные программы формируют новый льготный кредитный портфель для бизнеса в объеме порядка трех триллионов рублей. Это без учета ипотеки», — пояснил Белоусов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов рассказал, как в РФ будут кредитоваться системообразующие предприятия.