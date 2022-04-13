Вашингтон, , 16:03 — REGNUM В сепаратистском Косово наблюдается серьезная коррупция, ограничение свободы СМИ, насилие в отношении этнических меньшинств. Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о правах человека на 2021 год.

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Также в отчете власти сепаратистского Косово подвергаются критике за неисполнение решения конституционного суда от 2016 года, в соответствии с которым монастырю Сербской православной церкви (СПЦ) Високи Дечаны нужно вернуть 24 га земли вокруг монастыря.

«Центральные власти в Приштине и муниципальные в населенном пункте Дечани отказываются выполнить решение конституционного суда от 2016 года, которым подтверждается право собственности СПЦ над 24 га земли вокруг монастыря Високи Дечани. В сентябре конституционный суд констатировал, что правительство последовательно отказывается исполнить решение суда, и направил этот вопрос государственному прокурору. До декабря прокурор не возбудил уголовное дело по этому поводу. Никто из служащих, отказывающихся выполнить решение суда, не был наказан», — процитировало издание «Косово онлайн» текст отчета Госдепа США.

Напомним, что Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии ранее предупреждала, что количество нападений на косовских сербов и их имущество в южном сербском крае с января 2022 года только увеличилось по сравнению с этим же периодом предыдущего года.