Саратов, , 12:27 — REGNUM В Саратовской области выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы с COVID-19 за последние сутки госпитализировали 76 пациентов, выписали 217 человек. Об этом 13 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего подтверждено 245 310 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 236 523 пациента.

На стационарном лечении находятся 639 человек, на амбулаторном — 2482.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе скончались 5890 человек, из них трое — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России не зафиксировано случаев заражения вариантом коронавируса XE.

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