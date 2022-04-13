Новозыбковский район, Брянская область, 13 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Более 49 млн рублей ущерба, нанесённого почве, вменяют индивидуальному предпринимателю в Новозыбковском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Почва

По версии СК, с апреля 2020 года по июнь 2021 года коммерсант добывал строительный песок на территории Замишевского сельского поселения, причём участок работ относится к землям сельскохозяйственного назначения. Специалисты подсчитали, что в результате нарушений правил охраны окружающей среды ущерб почвам превысил 49 млн рублей.

Преступление выявлено работниками Брянской природоохранной прокуратуры.