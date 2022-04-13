Симферополь, , 12:25 — REGNUM Ещё 22 пациента с заражением коронавирусом госпитализировали в Республике Крым, данные за сутки опубликовал утром 13 апреля региональный оперативный штаб. Накануне, 12 апреля, сообщалось о 24 попавших в больницы крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением ещё 149 человек. Подтверждена смерть пяти пациентов с установленным диагнозом COVID-19.

С начала пандемии в Крыму официально подтверждено 180 175 случаев заражения коронавирусом, через ковид-стационары прошли 58 211 человек, выздоровели 172 335 пациентов. Жертвами инфекции стали 5 163 пациента.