Москва, , 12:25 — REGNUM Власти Москвы приняли верное решение, отменив масочный режим на территории города. Об этом 13 апреля заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Масочный режим Sev.gov.ru

При этом эксперт отметил, что отмена масочного режима не означает, что население может халатно относится к необходимости прививаться против коронавируса.

«Москва абсолютно обоснованно отменила маски. Но тогда все решили, что все отменено. Но это не так. Никто не отменял вакцинацию», — сказал Онищенко.

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