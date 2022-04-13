Москва, 13 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Власти Москвы приняли верное решение, отменив масочный режим на территории города. Об этом 13 апреля заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sev.gov.ru Масочный режим

При этом эксперт отметил, что отмена масочного режима не означает, что население может халатно относится к необходимости прививаться против коронавируса.

«Москва абсолютно обоснованно отменила маски. Но тогда все решили, что все отменено. Но это не так. Никто не отменял вакцинацию», — сказал Онищенко.