Эр-Рамади, Ирак, 13 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Ирака отчиталось о задержании группы боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Анбар. Об этом 13 апреля сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на заявление официального представителя ведомства.

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По словам источника, задержанные боевики планировали совершить серию нападений на руководство провинции.

«Террористы признались, что в конце 2021 года они смешивали ядохимикаты с целью отравления силовиков, чиновников, и офицеров, включая начальника полиции провинции Анбар и другие. Террористы получили указание применить это отравляющее вещество в одной из местных школ, которая использовалась в качестве избирательного участка на последних выборах», — цитирует Shafaq заявление МВД Ирака.