Москва, 13 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Санкции в отношении России могут быть ужесточены и есть готовность принимать дополнительные меры поддержки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«Есть понимание глубины санкций, ограничений, наложенных на нашу страну, понимание того, что ситуация может дольше усугубляться, и мы будем принимать дополнительные меры, которые нужны для стабилизации экономики и минимизации вреда санкций», — сказала Матвиенко.

В целом, по ее мнению, правительство работает в этих условиях весьма слажено.