Париж, 13 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Французский политик, известный своей борьбой против смертной казни, Робер Бадинтер заявил, что будет голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов, передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

«Я буду голосовать за Макрона. Время слишком серьезное, а выбор слишком важный», — подчеркнул Робер Бадинтер.

«Давайте не будем рисковать свободой. В этих обстоятельствах вы должны проголосовать за Макрона», — призвал французский политик.

Ранее Эммануэль Макрон получил еще одну мощную поддержку в лице Николя Саркози. В сообщении, размещенном в социальных сетях, бывший глава государства отметил, что у Эммануэля Макрона есть «необходимый опыт» для решения предстоящих задач.