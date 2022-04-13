Минск, 13 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Резолюция о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека — опасный прецедент, подтверждающий зачистку Западом альтернативных точек зрения в этой международной организации. Об этом заявил 13 апреля пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, речь идёт о манипулировании деятельностью органов ООН, и опасность этого прецедента совершенно очевидна для многих экспертов и специалистов-международников. Это решение очень чётко демонстрирует методы и подходы работы коллективного Запада в ООН, когда вместо многосторонней дипломатии вопросы продавливаются с позиции силы и экономического запугивания.

«Простыми словами, эта коалиция уже давно зачищает ООН и другие международные организации от всех альтернативных точек зрения, подчиняя и используя их для достижения исключительно своих политических и экономических целей, создания выгоды своим крупным корпорациям», — сказал Глаз в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в СПЧ в связи с действиями РФ на Украине. Этим решением Москву лишили права выступать и голосовать в Совете. В ответ Россия объявила о прекращении своих полномочий в СПЧ. Белоруссия выступила против резолюции.

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