Новосибирск, 13 апреля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Кемеровскую область прибыла делегация Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым. Основная тема переговоров — укрепление сотрудничества в рамках программ импортозамещения, сообщили в кузбасском правительстве.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Сейчас мы должны совместно ответить на внешние вызовы. Мы считаем, что санкции — это окно возможностей, которые мы должны максимально эффективно использовать. В настоящее время прорабатывается дальнейшее взаимодействие в рамках импортозамещения между нашими предприятиями в самых разных сферах деятельности», — прокомментировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

По словам Александра Буркова, у регионов много пересечений в сфере промышленности и аграрного комплекса.

«Мы работаем по взаимным поставкам в сфере нефтехимии, металлургии, машиностроения. Задача нашей делегации — определить освободившиеся из-за санкций ниши и найти новую номенклатуру для производства предприятий как Кузбасса, так и Омской области», — сказал глава Омской области.

Омская область готова поставлять в Кузбасс продукцию сельского хозяйства, специализированную технику, а закупать — дорожную и коммунальную технику, которую производят в Кемерове.