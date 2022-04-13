Чебоксары, 13 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом нет новых летальных исходов от ковида. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 13 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 77 776 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 11 апреля подтверждено 79 случаев, 12 апреля – 78.

Количество выздоровевших достигло 66 470 человек, доля вылечившихся составляет 85,46%. Из них 11 апреля победили коронавирус 515 пациентов, 12 апреля – 506.

Также в Чувашии продолжают ежедневно госпитализировать больных в ковидные стационары: если 11 апреля направили на лечение в госпитали 73 человек, то 12 апреля – 35.

Новых летальных исходов среди ковид-больных нет. Напомним, что всего в Чувашии скончались 4572 пациента с коронавирусом.

Отметим, что в Чувашии расходы бюджета ТФОМС в 2022 году уменьшены на 22,3 млн рублей за счёт образовавшихся остатков средств и перераспределения ассигнований на выполнения фондом своих функций. Утверждённая стоимость программы на 2022 год составит 21,8 млрд рублей.