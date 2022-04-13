Саратов, 13 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Саратовской области на текущий момент привито против ящура более 463 тыс. голов животных или 82,1% от запланированного показателя. Об этом 13 апреля сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Отмечается, что бесплатная вакцинация и ревакцинация крупного и мелкого рогатого скота в населенных пунктах области проводится в усиленном режиме с 25 марта. Ветеринарные врачи одновременно осматривают животных во всех категориях хозяйств.

Запасов вакцины в регионе достаточно, а завершить работу планируют к началу пастбищного сезона.

Эпизоотическая ситуация по ящуру на территории Саратовской области в настоящий момент благополучная, но из-за очагов заболевания на территории Казахстана усилены профилактические меры, добавил вице-губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, управлением ветеринарии Саратовской области была подана заявка на поставку миллиона доз вакцины для профилактики ящура. На борьбу с опасным заболеванием региональные власти выделили более 13 млн рублей.

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