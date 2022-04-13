Пермь, 13 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилось расследование смертельного несчастного случая. Юрлицо привлечено к административной ответственности. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Прикамье.

Uriston.com Штраф

Мастер строительных и монтажных работ погиб 20 января 2022 года. Мужчина осуществлял замеры траншеи и контроль производства при проведении работ по прорези грунта вдоль кромки проезжей части. Работник подошел близко подошел к работающему навесному оборудованию трактора, поскользнулся и при падении его ногу затянуло под цепной механизм.

При этом тракторист видел, что мастер производит замеры траншеи при работающем механизме, но навесное оборудование и трактор не отключил. Работника затянуло в навесное оборудование трактора.

В трудинспекции причинами несчастного случая на производстве назвали нарушение требований безопасности, ненадлежащий контроль за безопасным проведением работ, а также недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда. За нарушение требований охраны труда компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей.