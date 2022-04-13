Курск, , 12:18 — REGNUM Курская область получит более 55 млн рублей на развитие промышленности. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующе распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидии Stolica-s.su

Единая региональная субсидия поможет предприятиям возместить часть затрат на модернизацию и докапитализировать Фонд развития промышленности (ФРП), который предоставляет льготные займы.

«Наша госпрограмма развития промышленности вновь отмечена на федеральном уровне. Напомню, в прошлом году нам удалось привлечь в регион 50 млн рублей, столько же добавил областной бюджет. Мы частично компенсировали затраты на оборудование девяти предприятиям, два получили льготные займы ФРП. В этом году львиная доля — более 35 млн рублей — пойдёт на докапитализацию фонда, свыше 19 млн рублей - на субсидии, ещё 50 млн рублей добавляет регион», — прокомментировал председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксёнов .

Средства на развитие промышленности получат 54 региона. На эти цели направлено 3,7 млрд рублей.