Донецк, 13 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Сорок ракет выпущено по Донецку при помощи БМ-21 «Град». Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 12:00 с украинских позиций в населённом пункте Нетайлово открыла огонь установка «Град». Всего выпущено 40 ракет по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска несколько раз применили «Град» для обстрела Ясиноватой с позиций в Авдеевке.