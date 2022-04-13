Краснодар, , 12:17 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в коронавирусные стационары попали 135 пациентов, данные на 13 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 12 апреля, сообщалось о 112 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки в регионе подтверждено 302 новых случая заражения коронавирусом. Накануне, 12 апреля, сообщалось о 95 новых заразившихся.

«В Краснодаре выявили 92 случая, в Новороссийске – 23, в Геленджике и Отрадненском районе – по 18, в Сочи – 15, в Выселковском – 14, в Тимашевском – 12, в Горячем Ключе – 11», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на Кубани подтверждено 254 969 случаев заражения, выздоровевшими признали 241 601 пациента. Скончались от осложнений на фоне ковида 10 773 жителя региона.

В ковид-стационарах остаётся 1 261 пациент, 54 человека в тяжёлом состоянии на ИВЛ, ещё один пациент на ЭКМО.