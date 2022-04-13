Манагуа , 13 апреля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Правительство Никарагуа поздравило Шахбаза Шарифа с избранием на пост нового премьер-министра Пакистана. Об этом пишет Prensa Latina.

Cancillería Ecuador Росарио Мурильо и Даниэль Ортега

В послании, подписанном президентом Даниэлем Ортегой и вице-президентом Росарио Мурильо, выражается заинтересованность Никарагуа в укреплении отношений дружбы, братской солидарности и двустороннего сотрудничества.

«В сложном мире, где стоят огромные задачи и где все мы призваны ревностно охранять мир, наши наилучшие пожелания Вам здоровья и успехов в Вашей работе во главе институтов пакистанского народа», — подчеркивается в тексте.

Ранее Национальное собрание Пакистана избрало Шарифа премьер-министром страны 174 голосами «за» из 342 мест в парламенте.