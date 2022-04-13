Эль-Камышлы, Сирия, , 12:24 — REGNUM Жители двух сёл в сирийской провинции Хасака вступили в конфликт с подразделением оккупационного контингента армии США. Об этом 13 апреля сообщает SANA со ссылкой на местный источник.

Армия США в боевых условиях

По данным источника, инцидент произошёл в районе посёлков Хамо и Тель-Бериша на севере провинции. Конвой из четырёх бронеавтомобилей армии США попытался въехать на территорию Сирии, находящуюся под контролем правительственных войск в городе Камышлы.

Он отметил, что колонна была остановлена местными жителями, которые стали закидывать американских военных камнями и потребовали от них покинуть регион. В результате инцидента подразделением армии США было вынуждено покинуть район.

Напомним, что аналогичный инцидент произошёл 12 апреля в деревне Сальхия-Габ.