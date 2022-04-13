Москва, , 12:15 — REGNUM Украина является неядерным государством по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Хотелось бы напомнить, что Украина является неядерным государством по смыслу ДНЯО, а не по Будапештскому меморандуму», — подчеркнул российский дипломат.

Он добавил, что также следует учитывать, что заявления украинского руководства о возможном создании ядерного оружия «подкреплены соответствующими техническими возможностями».

«Большинство советских межконтинентальных баллистических ракет было сделано либо в УССР, либо с участием украинских предприятий», — указал Сыромолотов.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), после сдачи на хранение ратификационных грамот государствами-депозитариями (СССР, США, Великобритания, которые подписали его в течение 1968 года), а также 40 другими странами, вступил в силу 5 марта 1970 года.

Участниками договора являются 190 государств. Вне остаются Индия, Пакистан, Израиль, КНДР. Согласно договору, был установлен список стран, обладающих ядерным оружием: США, Великобритания, Франция, КНР и СССР (после распада СССР этот статус перешел к России). Остальные страны — участники договора добровольно отказались от обладания ядерным оружием (включая все постсоветские государства, за исключением России).