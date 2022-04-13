Москва, 13 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В России стартовал целый ряд кредитных программ с субсидируемыми ставками. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Kremlin.ru Андрей Белоусов перед совещанием. 2018 год

«Это программа кредитования оборотных средств системообразующих предприятий промышленности и торговли по ставкам до 11%. Объем кредитного портфеля составит 1,3 млрд рублей. И по данным на сегодняшнее утро, сегодня банками уже одобрено предоставление кредитов на 827 млрд рублей. И заключено договоров почти на 200 млрд рублей, – сказал Белоусов. — Аналогичная программа запущена для системообразующих организаций в сельском хозяйстве. С объемом кредитного портфеля до 300 млрд рублей. Банками уже одобрена выдача кредитов на 150 млрд рублей. Для проведения весенне-полевых работ принято решение представить льготные кредиты сельскохозяйственным предприятиям в объеме до 158 млрд рублей. Этот объем планируется увеличить еще на 60 млрд рублей. Также по решению президента значительные бюджетные средства будут направлены на обеспечение ранее принятых агробизнесом обязательств по кредитам».

Кроме того, он обратил внимание на то, что уже принят закон разрешающий крупным заемщикам с кредитами по плавающим ставкам в течение 3-х месяцев уплачивать проценты по льготным фиксированным ставкам.

«Первый месяц – 12,5%, второй месяц – 13,5, третий – 16,5%», — пояснил Белоусов.