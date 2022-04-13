Лондон, 13 апреля 2022, 12:16 — REGNUM В Британии рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары из-за введенных антироссийских санкций вынуждает жителей закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard.
Отмечается, что наибольшим спросом пользуются макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства и туалетная бумага.
Кроме того, многие жители Британии закупают впрок лекарства. Автомобилисты стараются реже пользоваться личным транспортом.