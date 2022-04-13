Лондон, 13 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Британии рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары из-за введенных антироссийских санкций вынуждает жителей закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard.

Покупка продуктов

Отмечается, что наибольшим спросом пользуются макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства и туалетная бумага.

Кроме того, многие жители Британии закупают впрок лекарства. Автомобилисты стараются реже пользоваться личным транспортом.