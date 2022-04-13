Ярославль, 13 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ярославле в этом году выделят около миллиарда рублей на поддержку общественного транспорта. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 13 апреля заявил мэр города Владимир Волков.

Автобус в Ярославле

Вопрос был поднят в ходе обсуждения поправок в бюджет города. Принадлежащему мэрии «ПАТП-1» предложено выделить 100 миллионов рублей на предотвращение банкротства, ещё 208 миллионов рублей перевозчики получат в качестве компенсации за льготников. Эти деньги мэрия планирует получить от продажи земельных участков. Представители мэрии на резонный вопрос о том, что денег ещё нет, но их уже поделили, пояснили, что область выделит 600 миллионов из бюджета, но только при условии, что городские власти примут ряд встречных решений. И именно таким путём мэрия решила найти средства.

«Сейчас мы практически на каждом заседании дополнительные средства перечисляем в эту отрасль. То есть сейчас мы на оздоровление предприятий должны направить миллиард? Когда слова расходятся с делом, это неприемлемо», — заметил депутат Алексей Малютин.

Ответил депутатам мэр города Владимир Волков.

«Уважаемые коллеги-депутаты, кто поднимали вопрос по транспорту. Хотелось бы напомнить и быть больше вовлеченными в эту работу. Первое. Было непосредственное поручение врио губернатора Михаила Яковлевича Евраева по поддержке всей транспортной отрасли без исключения. И повышения доходной части. Сумма была определена порядка миллиарда рублей. Из этого исходит и областная субсидия, и из этого исходит наша мера поддержки. Для того, чтобы предприятия существовали все абсолютно, без исключения. Мы здесь не акцентируем внимание на муниципальных или отдельно на частных. Все. Чтобы транспорт обновлялся в городе, нужно их поддерживать. За этот год очень существенно выросли цены на топливо, на запчасти. Если вы этого не замечаете, то приглашаю на предприятие. Можете подробно пообщаться с руководителями любого предприятия, вас будут рады видеть везде», — заявил Владимир Волков.

По итогу депутаты взяли «паузу» в заседании и фракция «Единая Россия» обсудила, поддержать поправки или нет. По итогу голосования изменения в бюджет были поддержаны большинством депутатов.