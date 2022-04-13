В Ярославле выделят миллиард на поддержку общественного транспорта
Ярославль, 13 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ярославле в этом году выделят около миллиарда рублей на поддержку общественного транспорта. Об этом на заседании муниципалитета Ярославля 13 апреля заявил мэр города Владимир Волков.
Вопрос был поднят в ходе обсуждения поправок в бюджет города. Принадлежащему мэрии «ПАТП-1» предложено выделить 100 миллионов рублей на предотвращение банкротства, ещё 208 миллионов рублей перевозчики получат в качестве компенсации за льготников. Эти деньги мэрия планирует получить от продажи земельных участков. Представители мэрии на резонный вопрос о том, что денег ещё нет, но их уже поделили, пояснили, что область выделит 600 миллионов из бюджета, но только при условии, что городские власти примут ряд встречных решений. И именно таким путём мэрия решила найти средства.
Ответил депутатам мэр города Владимир Волков.
По итогу депутаты взяли «паузу» в заседании и фракция «Единая Россия» обсудила, поддержать поправки или нет. По итогу голосования изменения в бюджет были поддержаны большинством депутатов.