Калуга, , 12:13 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня, 13 апреля, принял участие в смотре готовности техники к весенне-полевым работам 2022 года. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, мероприятие прошло на площадке государственного предприятия «Калужская машинно-технологическая станция». В нем также участвовали министр сельского хозяйства области Леонид Громов, руководство и сотрудники машинно-технологической станции (МСТ).

Смотр готовности техники к весенне-полевым работам на площадке государственного предприятия «Калужская машинно-технологическая станция» 13.04.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

Глава региона поздравил калужских механизаторов с началом весенней посевной. По словам Владислава Шапши, сейчас перед ними стоит важнейшая задача — накормить людей и обеспечить продовольственную безопасность не только области, но и страны. «Для этого у нас есть все возможности: и техника, и такие замечательные специалисты, как вы. Я знаю, с каким уважением и благодарностью за ваш труд, сотрудничество, профессионализм и самоотдачу к вам относятся наши сельскохозяйственные производители. Спасибо вам. Желаю всем успехов», — сказал губернатор Калужской области.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в смотре готовности техники к весенне-полевым работам 13.04.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

К сотрудникам МТС обратился Леонид Громов: «Известная русская пословица «Весенний день год кормит» показывает, что мы должны как никогда быть собранными и на деле показать все, что мы умеем. Несмотря на сложный 2021 год, региональному АПК удалось продемонстрировать динамику развития. Президент поставил перед аграриями задачу – обеспечить в этом году рост объемов сельхозпроизводства как минимум на три процента. Мы же должны добиться не менее 10-процентного роста». Министр поблагодарил механизаторов за их важный труд, а также выразил уверенность в том, что все поставленные перед ними задачи будут успешно выполнены.

В ходе мероприятия Владислав Шапша осмотрел производственные помещения станции, сельскохозяйственную технику и ремонтные мастерские. Он положительно оценил деятельность МТС по проведению сезонных полевых работ и оказанию механизированных услуг сельхозпредприятиям региона. С руководством предприятия обсуждались планы по дальнейшему развитию материально-технической базы станции. В настоящее время техника Калужской МТС находится в 100-процентной готовности к весенней посевной. В 2021 году ее услугами воспользовалось 71 хозяйство, в том числе 14 крестьянско-фермерских хозяйств в 19 районах области. За 2020–2021 годы приобретено 34 единицы высокопроизводительной энергоемкой сельхозтехники и оборудования. В МТС работает 106 человек.

На предприятии «Калужская машинно-технологическая станция» Пресс-служба правительства Калужской области

На праве хозяйственного ведения государственное предприятие «Калужская МТС» владеет более 280 единицами различной сельскохозяйственной техники, среди которой 54 трактора, 24 комбайна, 20 плугов, 12 дисковых борон и культиваторов, 10 грузовых автомобилей, пять топливозаправщиков, 15 единиц специального автотранспорта, четыре самоходных косилки, семь единиц техники, предназначенной для ввода земель в сельхозоборот.