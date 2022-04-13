Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов считает нецелесообразным предложение некоторых политиков по введению четырёхдневной рабочей недели. Своё отношение к этой инициативе Абросимов высказал в рамках выступления в петербургском парламенте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цех Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я против этого, четырёхдневной рабочей недели, потому что, хотелось бы сказать о том, что производительность труда сегодня на наших промышленных предприятиях, она не значительна. И четырёхдневная рабочая неделя потребует дополнительных строительств технологических линий, тем самым насыщенность технологических производств должна быть выше», — считает Александр Абросимов.

Такая мера возможна, если работников заменить машинами. Но с учётом современной обстановки, с учётом направления, определённого президентом РФ Владимиром Путиным, по сохранению рабочих мест, в этой мере нет необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Абросимов видит возможными дополнительные меры по поддержке бизнеса в Петербурге. Уполномоченный по защите прав предпринимателей получает предложения от местного бизнес-сообщества.