Тюмень, 13 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Житель Тюмени признан виновным за публичную пропаганду националистических организаций. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Цитата из к/ф «Абсолютная власть» реж Даниэль Рагуссис. 2016. США Бритоголовые

Установлено, что 9 апреля в два часа ночи, находясь в кафе быстрого питания, Даниил Б. выкрикивал приветствия запрещённых организаций УНА-УНСО (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор»(организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Центральный районный суд Тюмени рассмотрел его административное дело по (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (» Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики…»). Суд признал Даниила Б. виновным и назначил ему наказание в виде 14 суток ареста.