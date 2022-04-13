Москва, , 12:13 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Лихачёва 30-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Грифоны — культурное наследие Петербурга Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что институт плодотворно сотрудничает с международными организациями, многое делает для популяризации уникального наследия России за рубежом.

«НИИ вносит значимый вклад в комплексное изучение богатейшего исторического, культурного, духовного достояния народов России, в развитие музейного дела и туризма», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля глава государства Владимир Путин поздравил исследователей с Днём российской науки.

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