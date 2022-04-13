Бухарест, 13 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. На крупнейшем военном полигоне Румынии в Крайове (уезд Долж на северо-западе страны) начались масштабные учения сил специальной боевой группы НАТО. Наравне с военнослужащими румынской армии в маневрах принимают участие французские, польские и болгарские подразделения, пишет 13 апреля бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Программа учений держится в секрете. Предполагается, что в ближайшее время к указанным мероприятиям присоединятся американские, британские и литовские солдаты и офицеры.

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис выступил с инициативой укрепления восточных границ НАТО за счет размещения дополнительного контингента союзных войск на румынской территории.