Жирновский район, Волгоградская область, , 12:09 — REGNUM Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с пассажирским автобусом Жирновск – Саратов в конце 2021 года. В аварии погиб один пассажир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

Автобус. ДТП Sistak

В середине декабря водитель рейсового пассажирского автобуса из-за неисправности тормозной системы съехал с проезжей части на придомовую территорию одного из домов по улице Новоузенская в Саратове. Остановился он только после столкновения с припаркованными транспортными средствами. В результате ДТП погиб один из пассажиров, водитель и ещё пять человек получили травмы.

По данным следствия, автобус, вышедший на маршрут, не был включён в реестр транспортных средств и не прошёл в установленном порядке технический осмотр. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить лиц, не принявших меры к поддерживанию транспортного средства в технически исправном состоянии и допустивших его выезд на линию.