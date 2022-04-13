Оренбург, 13 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 12 апреля, в ковидные отделения поступили 25 пациентов, что на 16 меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в клиниках лечение получает 241 пациент с коронавирусной инфекцией. Состояние 68 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены семеро, еще 171 человек получает кислородную поддержку.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 213 307 заражений коронавирусом, в том числе 128 – за 12 апреля. Заболеваемость продолжает идти на спад.