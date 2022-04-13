Москва, 13 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Члены псевдогуманитарной организации «Белые каски» вовлечены в ситуацию на Украине, никаких сомнений в этом нет. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 13 апреля в эфире радио Sputnik.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Белые каски»

По её словам, «Белые каски» — это инструмент, с помощью которого Запад устраивает провокации с химическим оружием и задействует «правочеловеческую проблематику» в интересах заказчика.

«У меня нет никаких сомнений, для этого мне не нужна ни New York Times, ни кто-либо ещё, что речь идет об активном вовлечении этой псевдогуманитарной организации на украинском направлении», — сказала Захарова.

Она добавила, что речь идёт хорошо разогретой команде, получившей опыт в Сирии и известной западным СМИ. Кроме того, финансирование организации не прекращалось. Всё это говорит о том, что они уже задействованы на Украине.

Провокации «Белых касок» нужны в том числе для того, чтобы перекрыть историю с биолабораториями Запада на Украине. Химические провокации — старая схема, её применение — вопрос времени, отметила представитель МИД.

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