Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Государственный департамент США в своем последнем докладе о правах человека перечисляет несколько эпизодов злоупотреблений полиции в Испании. Об этом пишет агентство EFE.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

Госдеп ссылается на инциденты, произошедшие во время протестов против ареста рэпера Пабло Аселя, а также нападение полицейских на гражданских лиц в Андалусии.

В своем документе по Испании на 2021 год Госдеп считает, что существует «достоверная» информация, указывающая на то, что сотрудники сил безопасности совершили «некоторые злоупотребления».