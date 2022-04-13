Москва, 13 апреля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В настоящее время 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 уже переведен в российский реестр. Об этом 13 апреля сообщил первый вице-премьерАндрей Белоусов в Совфеде.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«В части авиаперевозок приняты меры, которые позволят обеспечить функционирование авиа-перевозчиков в летне-осенний период. В соответствии с решениями президента авиакомпании получат субсидии до 110 млрд рублей на операционную деятельность. Причем выдаваться они будут в зависимости от расстояний и количества перевезенных пассажиров. Сохранятся все программы поддержки перелетов пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда. На это запланировано более 27,5 млрд рублей. Обеспечено сохранение парка судов у российских авиакомпаний. Организована их безопасная эксплуатация. 571 пассажирский самолет иностранного производства из 781 уже переведен в российский реестр», — рассказал Белоусов.