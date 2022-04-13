Тверь, , 12:03 — REGNUM Более 2,6 млн туристов ожидают в Тверской области в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания облправительства 12 апреля.

Калязин, Тверская область Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отмечалось, в 2021 году Тверская область стала одним из лидеров среди регионов Центрального федерального округа по увеличению числа туристов. По итогам прошлого года турпоток достиг 2,4 миллиона человек. В 2022 году в Тверской области ожидают более 2,6 миллиона гостей.

Сегодня в Тверской области действует более 270 отелей, загородных баз и гостиничных комплексов, более 170 музеев и музейно-культурных центров. По итогам 2021 года в отелях области проживало более 660 тысяч гостей области.

Глава региона Игорь Руденя дал ряд поручений по развитию ключевых направлений туристской индустрии.