Донецк, 13 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 11:01 с украинских позиций в Авдеевке обстрелян город Ясиноватая. Боевики применили БМ-21 «Град», всего выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, за утро несколько Ясиноватую несколько раз обстреляли из «Града».