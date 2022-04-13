Чебоксары, 13 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Канашском районе Чувашии подтвердился факт массовой гибели рыбы. В пруду погибли более 5,4 тыс. карасей. Об этом сообщает Средневолжское теруправление Росрыболовства.

samara-fish. ru Гибель рыбы в Канашском районе Чувашии

Уточняется, что речь идёт о происшествии на водохранилище реки Аниш возле населённого пункта Старое Ахпердино Канашского района. 12 апреля здесь побывала сводная межведомственная комиссия.

«В ходе комиссионной проверки факт гибели водных биологических ресурсов подтвердился в количестве 5448 экземпляров серебряного карася», — говорится в сообщении ведомства.

По факту массовой гибели рыбы управление возбудило дело об административном правонарушении и инициировало административное расследование. Специалисты взяли пробы воды и экземпляры погибшей рыбы.

«Отбор проб воды сделан из водоёма, в котором погибла рыба, а также на реке Аниш в районе биологических очистных сооружений. Подробнее о причинах произошедшего будет ясно после получения результатов лабораторных исследований», — поясняет начальник отдела минприроды Чувашии Ильшат Хасанов .

Отметим, что это не первый случай массовой гибели рыбы в Чувашии в 2022 году. Как сообщало ИА REGNUM, в январе из-за дефицита кислорода начала массово гибнуть рыба в акватории Чебоксарского залива.