Новосибирск, 13 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области в период весеннего нереста устанавливаются ограничения на вылов рыбы. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства региона.

Рыбалка

Так, с 20 апреля по 20 мая запрещается вылов всех видов водных биоресурсов в реке Обь со всеми притоками, сорами, протоками и полойными озерами, а также в притоках реки Иртыш, а с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище.

Данный запрет не распространяется на ловлю с берега.

Установлена и суммарная суточная норма вылова — не более 10 кг.