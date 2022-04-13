Москва, 13 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Министерство обороны России в телеграм-канале опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр» с борта малого ракетного корабля Черноморского флота по военным объектам Украины.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

Отмечается, что экипаж корабля из акватории Черного моря осуществил пуск шестью крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских боевиков.