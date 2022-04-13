Москва, , 12:02 — REGNUM Правительство России определило примерные параметры расходов на поддержку экономики страны в 7−8 трлн рублей, лимиты почти выбраны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в Совфеде.

Андрей Белоусов Kremlin.ru

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«Мы нащупали те ограничения, в которых мы можем работать без повышения нагрузки на инфляцию. Это где-то примерно 7−8 трлн рублей. Так вот мы сейчас эти лимиты почти выбрали», — сказал Белоусов.

Он также сообщил, что с ключевыми зарубежными партнерами уже идут предметные переговоры по созданию безопасной инфраструктуры денежных расчетов на основе национальных валют.

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