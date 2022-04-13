Грозный, 13 апреля 2022, 12:02 — REGNUM Чечня нуждается в новой инфекционной больнице. Действующий в республике клинический центр инфекционных болезней не справляется полностью с функцией, возложенной на него, из-за малых мощностей. Власти республики рассматривают вопрос о строительстве новой больницы на 400 мест, сообщили в правительстве региона.
В регионе планируется построить новую типовую инфекционную больницу на 400 коек в городе Грозном. Направлена заявка в Минздрав РФ для включения в адресную программу. Заключение ведомства о целесообразности и обоснованности строительства объекта подтверждено.