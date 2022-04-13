Грозный, 13 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Чечня нуждается в новой инфекционной больнице. Действующий в республике клинический центр инфекционных болезней не справляется полностью с функцией, возложенной на него, из-за малых мощностей. Власти республики рассматривают вопрос о строительстве новой больницы на 400 мест, сообщили в правительстве региона.

Mos.ru Больница

«На сегодняшний день общее количество коек инфекционного профиля в республике всего 410 единицы: обеспеченность койками на 10 тыс. населения почти в раза ниже — 2,8, в то время когда расчетная потребность составляет 5,7 на 10 тыс. населения», — приводит слова премьер-министра Чечни Муслима Хучиева ИА «Чечня Сегодня».

В регионе планируется построить новую типовую инфекционную больницу на 400 коек в городе Грозном. Направлена заявка в Минздрав РФ для включения в адресную программу. Заключение ведомства о целесообразности и обоснованности строительства объекта подтверждено.