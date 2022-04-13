Калуга, 13 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. По итогам производственной деятельности в первом квартале 2022 года Международный аэропорт «Калуга» им. Циолковского обслужил на 54% пассажиров больше, чем в аналогичный период 2021 года. Общий пассажиропоток за квартал составил более 58 тыс. пассажиров, включая транзитных. Об этом 13 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани Калуги.

Airkaluga.ru В калужском аэропорту

За три месяца 2022 года было обслужено более 950 рейсов (включая деловую авиацию и учебно-тренировочные полеты), общий объем обработанных грузов и багажа превысил 465 тонн. Рост внутрироссийского пассажиропотока составил 31%, количество международных пассажиров увеличилось в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Сегодня Международный аэропорт Калуга работает в штатном режиме, обслуживаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и в Ереван.