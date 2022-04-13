Москва, 13 апреля 2022, 12:01 — REGNUM В Европе должны ещё оставаться здравые политические силы, которые способны оценить ошибки взятого ЕС политического курса, увидеть «весь масштаб содеянного». Надежду на это 13 апреля выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с безоглядным курсом Запада на полное доминирование в мире будет покончено с завершением Россией спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что западная попытка доминирования приводит к грубым нарушениям со стороны США и их сателлитов международного права.