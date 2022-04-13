Калуга, , 11:58 — REGNUM 12 апреля, в День космонавтики, в Калуге состоялось открытие III международного фестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Мероприятие проходило в новом здании Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского. Фестиваль продлится пять дней, на нем будут представлены 80 фильмов из 26 стран.

Командой «Поехали!» и ударом хлопушки губернатор Калужской области Владислав Шапша и инициатор проведения МКФ «Циолковский» Игорь Угольников дали старт кинофестивалю 12.04.2022 Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, участие в церемонии открытия приняли полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор региона Владислав Шапша, председатель областного Законодательного собрания Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, президент и инициатор проведения МКФ «Циолковский» Игорь Угольников, директор Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского Наталья Абакумова.

Обращаясь к участникам мероприятия, Игорь Щеголев поздравил всех с Днем космонавтики и стартом фестиваля. Он напомнил, что Советская Россия одной из первых встала на путь космических кинодержав. В качестве примера полпред привел фильмы «Аэлита» и «Солярис», которому в этом году исполняется 50 лет. «Велики наши ожидания от фестиваля. Радует, что много стран заявились на участие, потому что космос – это, действительно, та стихия, которая может быть освоена коллективным человеческим разумом, как это видел в свое время Константин Эдуардович Циолковский. В Калуге он мечтал, как со временем нам покорится бесконечный, безграничный космос. Можно только пожелать, чтобы благодаря фестивалю, мы снова почувствовали, что космос – один из замечательных образов будущего. Желаю, чтобы новые произведения, которые мы здесь увидим, позволили нам оторвать свой взгляд от гаджетов и снова обратить его к звездам», — сказал Игорь Щёголев.

Игорь Угольников обратился со словами благодарности ко всем, кто «сегодня, вчера, год назад и два года назад помогал» в организации фестиваля. МКФ «Циолковский» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, ГК «Роскосмос», правительства Калужской области, администрации города Калуги, коммерческих и общественных организаций. Владислав Шапша, поздравляя всех с замечательным событием, подчеркнул: «Калуга – город, где жил и творил великий ученый, мыслитель Константин Эдуардович Циолковский. Тогда, много лет назад, вряд ли он думал о том насколько его труды и его имя прославят нашу калужскую землю. Калужанам повезло – у нас есть не только учреждения, носящие имя К. Э. Циолковского, но и это замечательное событие в культурной жизни Калуги».

Командой «Поехали!» и ударом хлопушки (нумератора) Владислав Шапша и Игорь Угольников дали старт кинофестивалю. Участников, организаторов и гостей мероприятия приветствовали также председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Бондарчук, киновед, режиссер-оператор Николай Майоров, внук главного конструктора С. П. Королева Сергей Королёв, документалист, журналист, телеведущий, писатель, программный директор МКФ «Циолковский» Игорь Прокопенко, космонавт, режиссер и актер Клим Шипенко и инициатор проведения МКФ «Циолковский» Игорь Угольников. Вели церемонию заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева и заслуженный артист России Александр Олешко.

В этом году зрителей ждут показы полнометражных, анимационных, короткометражных, документальных фильмов. Помимо конкурсных показов будут представлены программы полнокупольного кино и документальных фильмов студии «Роскосмос», лекции, мастер-классы и творческие встречи с космонавтами, кинематографистами, учеными, представителями космической отрасли. А также программа ретроспектив, посвященных 165-летию основоположника теоретической космонавтики К. Э. Циолковского, 115-летию главного конструктора ракетной техники СССР С. П. Королева, 90-летию режиссёра театра и кино, сценариста, народного артиста РСФСР А. А. Тарковского.