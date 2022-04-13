Рамалла , 13 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Ряд политических лидеров Палестины выступили с предостережением к властям Израиля, потребовав не допустить провокаций у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. С соответствующим заявлением, как передает Middle East Monitor, выступили лидеры ХАМАС и других вооружённых группировок.

Andrew Shiva Мечеть Эль-Акса, Иерусалим

Не допустить нападения на Аль-Аксу в день иудейского праздника Песах призвал также глава Палестины Махмуд Аббас.

«Угрозы израильтян-экстремистов штурмовать мечеть Аль-Акса в Старом городе Иерусалима для забоя жертвенных животных на еврейский праздник Песах под защитой оккупационной полиции приведут к опасной и неконтролируемой эскалации», — заявил Аббас, слова которого распространила его пресс-служба.