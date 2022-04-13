Москва, , 11:57 — REGNUM Уголовные дела по факту прыток и истязаний на Украине российских военнослужащих возбудили следователи. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в отношении неустановленных лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «б», «д», «ж», «к», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после завершения боевых действий в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины был обнаружены тела четырех убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. При этом отмечается, что, согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены убитыми при жизни.

Кроме того, подчеркивается, что такие факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции от 12.08.1949 об обращении с военнопленными.

Помимо того, отмечается, что с участием специалистов проведен осмотр тел военнослужащих, выполнено дактилоскопирование и назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Также были допрошены лица, которые доставили погибших в медучреждения.

«Российские правоохранительные органы во взаимодействии с управлениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений», — добавляется в сообщении и отмечается, что предварительное следствие по уголовным делам продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что ситуация на Украине усугубляется притоком наёмников.