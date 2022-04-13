Улан-Удэ, 13 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В больницу скорой медицинской помощи Улан-Удэ госпитализирован 18-летний молодой человек, выпавший из окна высотного дома. Инцидент произошёл ночью 13 апреля, сообщает портал «Байкал-Daily».

Высотка

Пострадавший жив, однако его состояние оценивается как критическое. В настоящее время он находится в коме.

«Информация о происшествии к нам поступила в 12:12. Бригада успела приехать за 10 минут. Пострадавший был с серьёзными травмами доставлен в БСМП», — передаёт портал слова главврача Территориальногo центpa медицины катастроф Бурятии Вячеслава Тимкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Тамбове двухлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры на четвертом этаже.